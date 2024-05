Clubul care l-a pus în așteptare pe Mircea Lucescu: "Îl vrem pe Mourinho!"

Vicepreşedintele clubului Beşiktaş Istanbul, Huseyin Yücel, a anunţat că se află în discuţii avansate cu José Mourinho, care este liber de contract după ce a părăsit AS Roma, relatează rmcsport.fr.

"Am avut prima întâlnire cu Mourinho în urmă cu aproximativ o lună. După aceea, am continuat negocierile şi am făcut oferta noastră până în punctul în care ne aflăm acum. Acum aşteptăm un răspuns. Aşadar, suntem în proces de discuţii. Cred că Mourinho şi Beşiktaş vor fi foarte compatibili în ceea ce priveşte ideile, mai degrabă decât buget", a spus el.

În timp ce sosirea lui "Special One" ar fi o lovitură uriaşă pentru Beşiktaş, clubul turc este, de asemenea, dornic să îi ofere lui Mourinho recruţi de primă clasă: "Suntem în discuţii cu Angel Di Maria. Peste două săptămâni se termină campionatul în Portugalia. După două săptămâni, el a spus că este deschis la toate ofertele. Am lăsat lucrurile aşa şi vom continua negocierile".

Nu la fel de cunoscut ca Di Maria, dar membru important al echipei Atlético Madrid de mai mulţi ani, fundaşul Mario Hermoso (aflat şi el la final de contract) se află pe lista lui Beşiktaş, dar evoluţia în acest dosar va depinde de dorinţele viitorului antrenor: "Hermoso este pe lista noastră, dar nu se pune problema să transferăm un nume fără să ne fi decis asupra antrenorului".

În ultimele luni, pe lista potențialilor antrenori ai lui Beșiktaș au fost și Mifcea, și Răzvan Lucescu.