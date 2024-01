Mourinho și-a găsit echipă după plecarea de la Roma. Primul meci, cu Cosmin Contra și Stanciu

Antrenorul portughez Jose Mourinho a ajuns la un ''acord verbal'' cu echipa saudită de fotbal Al-Shabab, la câteva zile după ce a fost demis de clubul italian AS Roma, informează presa arabă.

Conform ziarului Asharq Al-Awsat, Mourinho a avut joi o întâlnire cu directorul sportiv al lui Al-Shabab, Domenico Tite, în cursul căreia a ajuns la un acord pentru a deveni noul antrenor al echipei pe care Marius Şumudică a pregătit-o în perioada iunie 2018 - mai 2019.

Conform aceleiaşi surse, tehnicianul lusitan este aşteptat să sosească peste câteva zile în Arabia Saudită pentru finalizarea înţelegerii.

Al-Shabab, la care evoluează belgianul Yannick Carrasco (ex-Atletico Madrid) şi argentinianul Ever Banega (ex-Sevilla FC), ocupă în prezent locul 11 în Saudi Pro League.

Gruparea din Riad nu are în prezent un antrenor principal, după ce l-a concediat luna trecută pe croatul Igor Biscan, iar primul meci oficial cu Mourinho pe bancă poate fi la 15 februarie contra lui Damak, echipa antrenată de Cosmin Contra și la care joacă Nicolae Stanciu.

Jose Mourinho, care va împlini 61 de ani pe 26 ianuarie, supranumit "The Special One'', este singurul antrenor care a reuşit să câştige toate trofeele din fotbalul european: Liga Campionilor (cu FC Porto, în 2004, şi Inter Milano, în 2010), Europa League (cu Manchester United, în 2017) şi Europa Conference League (cu AS Roma, în 2022).