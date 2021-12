Ce fotbalist a avut tupeul să se dea la fata lui Jose Mourinho: "Îi trimitea poze ciudate"

Portughezul Jose Mourinho, unul dintre cei mai respectați antrenori din lume, a avut probleme dintre cele mai diverse cu fotbaliștii săi.

Cel mai tupeist fotbalist s-a dovedit a fi atacantul francez Anthony Martial. Jucătorul "diavolilor" îi făcea avansauri lui Matilde, fiica antrenorului său de la Manchester Untied.

”Când eram la Manchester United, în 2017, Anthony Martial îi trimitea fotografii ciudate, cu corpul său, fiicei mele, care avea doar 21 de ani. Și am vorbit direct cu mama lui despre asta, apoi a încetat", a povestit Jose Mourinho, la microfonul TalkSport.

Mourinho a ajuns între timp la Roma, iar fiica l-a urmat în capitala Italiei. Ea are un brand de bijuterii.

Martial e aproape de finalul aventurii la United. Îl vrea Atletico Madrid

🚨 Atlético Madrid are eager to bring in Manchester United wantaway Anthony Martial in a swap deal.

(Source: Eurosport) pic.twitter.com/b031lUhosA