Delir la Istanbul: Mourinho, prezentat în faţa a peste 45.000 de fani

Jose Mourinho a fost numit duminică antrenor al grupării turce Fenerbahce Istanbul, iar ceremonia de prezentare şi semnarea contractului au avut loc pe stadionul Sukru Saracoglu. Arena a fost aproape plină, 45.000 de suporteri fiind prezenţi la momentul de gală al lui The Special One.

Jose Mourinho (61 de ani) a semnat un contract pe doi ani, cu prelungire opţională pentru încă un an. Lusitanul se află la al unsprezecelea club din cariera de antrenor şi va încerca să-i redea lui Fener strălucirea din trecut. Mourinho s-a adresat, în primul rând, suporterilor: „Voi sunteţi primii cărora vreau să le mulţumesc, pentru dragostea voastră, pe care am simţit-o din momentul în care numele meu a fost legat de club. În mod normal, un antrenor este iubit după victorii. În această situaţie, simt că antrenorul este deja iubit, înainte să vină victoriile. Pentru mine, acum, vin responsabilităţi mari. Vă promit că aparţin familiei voastre de acum înainte”, a spus Jose Mourinho, adresându-se fanilor entuziasmaţi.

"Acest tricou este acum ca pielea mea. Fotbalul este pasiune. Nu există un loc mai bun pentru a o simţi. Din momentul în care preşedintele m-a contactat, mi-am dorit să vin pentru voi pentru că, până la urmă, voi sunteţi sufletul clubului. De acum încolo visele voastre sunt şi visele mele', a încheiat Mourinho.

