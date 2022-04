Norvegienii au aruncat cu bulgări de zăpadă în Jose Mourinho VIDEO

Antrenorul echipei AS Roma, Jose Mourinho, a intenţionat să facă poze şi să dea autografe în Norvegia, înaintea meciului cu Bodo Glimt, dar s-a răzgândit după ce a fost ţinta unui bulgăre de zăpadă aruncat de un localnic

"Special One" şi AS Roma s-au întors în Norvegia pentru a doua oară în acest sezon, după ce au suferit o înfrângere ruşinoasă, scor 6-1, într-un meci din faza grupelor Conference League, disptat în octombrie.

Înaintea jocului de anul trecut, Mourinho a întâlnit câţiva tineri fani ai echipei Bodo/Glimt la terenul de antrenament pus la dispoziţie Romei, a dat autografe şi s-a fotografiat cu ei.

Portughezul a vrut să facă acelaşi lucru şi miercuri, dar s-a răzgândit după ce a văzut o persoană aruncând un bulgăre de zăpadă înspre el, care însă nu l-a lovit. Mourinho a decis imediat să intre în autocarul echipei.

Mourinho was on his way to meeting fans in Norway when someone from the crowd threw snow at him making turn away. Ruined it for everyone pic.twitter.com/1y1HzqRHrq