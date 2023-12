A fost nevoie de 34 de lovituri de departajare pentru ca Modern Future să învingă în cele din urmă Pyramids cu scorul de 14-13 (0-0), luni, în semifinalele Supercupei Egiptului, relatează Reuters.

Modern Future, care va înfrunta în finală Al Ahly, a ratat trei lovituri de departajare, în timp ce Pyramids a pierdut meciul după ce a ratat a patra lovitură de departajare pe stadionul Mohammed bin Zayed din Abu Dhabi.

Chiar dacă în unele momente s-a simţit că loviturile de departajare nu se mai terminau, au fost mult mai puţine decât cele 54 de lovituri de departajare executate atunci când Washington FC a învins Bedlington Terriers cu 25-24 într-un meci de cupă locală din Anglia, anul trecut.

Antrenorul de la Modern Future, Ricardo Formosinho, a fost sunat de Jose Mourinho în timpul conferinței de presă: "Scuze, dar acestui tip trebuie să îi răspund, e Jose Mourinho! Boss..."

Ricardo Formosinho a fost secundul lui Mourinho la FC Porto, în anul în care echipa portugheză a câștigat Liga Campionilor.

