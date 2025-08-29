Mourinho nu mai poate veni la București în Europa League! Portughezul a fost dat afară

Portughezul Jose Mourinho (62 de ani) a fost demis din funcția de antrenor al echipei turce Fenerbahce, după eliminarea suferită în Liga Campionilor.

Fenerbahce a pierdut miercuri returul cu Benfica din play-off-ul Ligii Campionilor, scor 0-1 (după 0-0 în tur), retrogradând astfel în grupa principală de Europa League.

”Colaborarea cu Jose Mourinho, care a ocupat funcția de antrenor principal al echipei noastre începând cu sezonul 2024-2025, a luat sfârșit. Îi mulțumim pentru eforturile depuse până acum pentru echipa noastră și îi dorim mult succes în carieră”, este comunicatul celor de la Fenerbahce.

Interesant e faptul că demisia lui Mourinho vine după ce oficialii campioanei României, FCSB, și-ar fi dorit să întâlnească Fenerbahce în Europa League, tragerea la sorți fiind azi, de la ora 14.00.

”MM spunea că vrea pe Mourinho (n.r. Fenerbahce, adversar în faza principală). Eu nu am nicio pretenție”, a declarat Gigi Becali.

