E oficial, Jose Mourinho și-a găsit echipă. Se întoarce de unde a plecat

Jose Mourinho este noul antrenor al echipei de fotbal Benfica Lisabona, a anunțat joi vicecampioana Portugaliei, citată de AFP.

În vârstă de 62 de ani, Jose Mourinho s-a despărțit luna trecută de Fenerbahce Istanbul, care a pus capăt mandatului tehnicianului portughez pe malul Bosforului la două zile după eliminarea în play-off-ul Ligii Campionilor, chiar în fața Benficăi Lisabona.

Fostul antrenor al echipelor Chelsea, Real Madrid și Inter Milano și-a început cariera de tehnician la Benfica, înainte de a pleca la rivala FC Porto, pe care a condus-o la câștigarea Ligii Campionilor în 2004. Mourinho a cucerit Liga Campionilor și cu Inter Milano în 2010.

Benfica l-a demis pe antrenorul Bruno Lage imediat după înfrângerea suferită la Lisabona în fața echipei azere Qarabag (2-3), marți, în prima etapă a Ligii Campionilor.

Ads