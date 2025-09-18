E oficial, Jose Mourinho și-a găsit echipă. Se întoarce de unde a plecat

Joi, 18 Septembrie 2025, ora 18:49
E oficial, Jose Mourinho și-a găsit echipă. Se întoarce de unde a plecat
Jose Mourinho FOTO Madridista

Jose Mourinho este noul antrenor al echipei de fotbal Benfica Lisabona, a anunțat joi vicecampioana Portugaliei, citată de AFP.

În vârstă de 62 de ani, Jose Mourinho s-a despărțit luna trecută de Fenerbahce Istanbul, care a pus capăt mandatului tehnicianului portughez pe malul Bosforului la două zile după eliminarea în play-off-ul Ligii Campionilor, chiar în fața Benficăi Lisabona.

Fostul antrenor al echipelor Chelsea, Real Madrid și Inter Milano și-a început cariera de tehnician la Benfica, înainte de a pleca la rivala FC Porto, pe care a condus-o la câștigarea Ligii Campionilor în 2004. Mourinho a cucerit Liga Campionilor și cu Inter Milano în 2010.

Benfica l-a demis pe antrenorul Bruno Lage imediat după înfrângerea suferită la Lisabona în fața echipei azere Qarabag (2-3), marți, în prima etapă a Ligii Campionilor.

Jose Mourinho, gata să semneze cu echipa care l-a eliminat din Liga Campionilor: „Ce antrenor ar refuza?
Jose Mourinho, gata să semneze cu echipa care l-a eliminat din Liga Campionilor: „Ce antrenor ar refuza?
Tehnicianul Jose Mourinho a confirmat că este interesat să antreneze echipa Benfica Lisabona, rămasă fără antrenor după demiterea lui Bruno Lage. El a confirmat că a acceptat să se...
Antrenorul lui FCSB i-a răspuns patronului care îl vrea plecat: ”Îmi ridic mâinile în sus și renunț”
Antrenorul lui FCSB i-a răspuns patronului care îl vrea plecat: ”Îmi ridic mâinile în sus și renunț”
Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Elias Charalambous, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că formația sa se află într-o situație dificilă în Superliga și a precizat că în...
