Jose Mourinho a provocat un scandal in Spania

Jose Mourinho, antrenorul celor de la Real Madrid, a provocat un nou scandal in Spania.

Intr-un amplu interviu acordat postului public de televiziune din Portugalia, tehnicianul a acuzat FIFA ca a viciat voturile in ancheta "antrenorul anului 2012", favorizandu-l pe Vicente del Bosque, selectionerul Spaniei.

"Acuz FIFA de nereguli in procesul de alegere a celui mai bun antrenor. A fost o lipsa de transparenta. Iar cei de la FIFA stiau de aceste nereguli, insa le-au ignorat", a spus Mourinho.

Mai mult, "The Special One" a afirmat faptul ca anumite voturi pentru el au fost "transformate" de FIFA in voturi pentru del Bosque.

"Au fost prieteni care m-au sunat ca sa-mi spuna ca m-au votat, insa, in final, voturile lor au aparut in dreptul lui del Bosque", a mai spus tehnicianul lui Real Madrid.

Vicente del Bosque a fost desemnat de FIFA antrenorul anului 2012 in urma unei anchete in care au votat selectioneri, capitani de echipe nationale si jurnalisti din toata lumea.

