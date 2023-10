Mourinho, interzis pe Camp Nou

Jose Mourinho, antrenorul celor de la Real Madrid, are mari batai de cap inaintea returului semifinalei de Liga Campionilor cu FC Barcelona. Eliminat in meciul tur, "The Special One" este interzis pe Camp Nou.

Cum nu are voie sa stea pe banca, tehnicianul portughez le-a cerut oficialilor clubului catalan sa ii puna la dispozitie o loja privata, inchisa, din care sa poata urmari disputa de marti seara. Sefii Barcelonei l-au refuzat deoarece majoritatea lojelor de pe Camp Nou sunt deschise si ar putea fi astfel agresat de suporterii gazdelor.

In aceste conditii, antrenorul Realului nu are decat doua optiuni, din punctul de vedere al celor de la Marca - fie urmareste disputa din mijlocul galeriei madrilene, fie din camera de hotel.

In orice caz, Mourinho nu ar putea interveni cu nimic in jocul formatiei sale, normele UEFA interzicandu-i antrenorului suspendat sa comunice in vreun fel cu cei de pe banca tehnica in timpul meciului.

Partida dintre FC Barcelona si Real Madrid se va disputa marti seara, de la ora 21.45

M.D.

