Potrivit agentiei Calciomercato, Tottenham ar fi dispusa sa plateasca 15 milioane de euro pentru un transfer definitiv al lui Bale.Bale a revenit la Tottenham in septembrie, sub forma de imprumut pentru un sezon de la Real Madrid.Gareth Bale a mai jucat la Tottenham in perioada 2007 - 2013, inainte de a pleca la Real Madrid.