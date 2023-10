Mourinho, decizie controversata in privinta unui nume mare din fotbalul mondial

Jose Mourinho a luat o noua decizie controversata in privinta unui nume mare al fotbalului mondial.

Potrivit informatiilor din presa britanica, tehnicianul lusitan i-a interzis lui Bastian Schweinsteiger sa evolueze si la echipa secunda a "diavolilor".

Campion mondial cu nationala Germaniei in 201, mijlocasul in varsta de 32 de ani a fost anuntat de Mourinho inca din vara ca trebuie sa isi caute o noua echipa pentru ca nu intra in planurile lui.

Numai ca Bastian nu a parasit-o pe United si incaseaza in fiecare saptamana cate 220 de mii de euro, blocand astfel o suma importanta pe care Mourinho ar vrea s-o foloseasca pentru noi achizitii.

Cele mai noi informatii din Anglia sustin ca antrenorul echipei secunde a lui Manchester United a solicitat permisiunea de a-l folosi pe german in campionatul de rezerve, insa s-a lovit de refuzul categoric al lui Mourinho.

Mesajul lui The Special One a fost ca Bastian Schweinsteiger are voie doar sa se antreneze la Manchester United, nu si sa joace in meciuri.

In aceste conditii, este de asteptat ca mijlocasul sa paraseasca echipa engleza in perioada de mercato din iarna.

