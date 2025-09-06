Mourinho: Sunt prieten cu Giovanni Becali de 10 ani

Jose Mourinho a spus, sambata seara, ca a venit in Romania pentru a urmarii meciul, pentru a-si vedea cei doi jucatori implicati in meci si pentru a-l vedea pe Giovanni Becali.

"Am venit in Romania pentru a vedea meciul de sambata seara, pentru a-mi vedea jucatorii, pe Cristian (nr. Chivu) si Vieira, si bineinteles pentru Giovanni, cu care sunt prieten de 10 ani", a spus Mourinho.

Referitor la conflictul cu Mutu, Mourinho a declarat: "Mutu a avut o perioada dificila la Chelsea, dar a trecut peste ea si acum se descurca excelent la Fiorentina. Eu ii doresc tot binele si n-am nimic cu el."

Mourinho a vorbit si despre interesul lui Inter pentru Radoi, recunoscand ca a fost foarte aproape de a ajunge la gruparea milaneza in aceasta vara.

"De Radoi am fost interesati in aceasta vara, insa nu s-a realizat transferul fiindca noua ne-au revenit jucatorii accidentati", a conchis Mourinho.

Intalnirea dintre reprezentativele nationale de fotbal ale Romaniei si Frantei va avea loc sambata, de la ora 21:40, pe stadionul "Farul" din Constanta. Partida va fi transmisa, in format LIVE text, de site-ul nostru.

