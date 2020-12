Jose Mourinho despre scandalul cu Sebastian Coltescu: Este o situatie foarte trista. Orice forma de rasism trebuie combatuta

"Este o situatia foarte trista. Orice forma de rasism trebuie combatuta. Nu ne dorim asa ceva in fotbal. Il stiu personal pe arbitru, nu pe cel de rezerva. Dar arbitru de centru este un baiat bun, un arbitru bun. Sa fii implicat direct sau indirect intr-un meci care va deveni emblematic nu este un lucru bun. Doar arbitrul de rezerva poate sa-si exprime sentimentele. Evident ca este o greseala de neacceptat, dar el este singurul care isi poate deschide sufletul, se poate scuza si poate accepta consecintele", a declarat Mourinho.Meciul PSG -Istanbul BB, din etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de romani, a fost intrerupt, marti, in minutul 16, la scorul de 0-0. Turcii au parasit terenul dupa ce arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu a folosit cuvantul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul.Oaspetii au protestat deseori la deciziile arbitrului de centru Ovidiu Hategan , iar Sebastian Coltescu l-a atentionat pe central ca o persoana din staff-ul echipei turce trebuie sanctionata. Coltescu a folosit cuvantul "negru" indicandu-i centralului Hategan acea persoana.Hategan l-a eliminat pe antrenorul secund Pierre Webo, fost international camerunez, iar turcii au decis sa iasa de pe teren dupa mai multe discutii cu brigada si cu alti oficiali ai meciului.Jucatorii echipei Istanbul Basaksehir au parasit dupa aproape doua ore Stadionul Parc des Princes, refuzand sa mai dispute meciul cu PSG din Liga Campionilor, in urma scandalului de rasism in care este implicat Sebastian Coltescu. UEFA a stabilit ca partida se va relua astazi, de la ora 19.55.