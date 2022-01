Șeful diplomației europene își arată ”susținerea deplină” pentru Ucraina. Mesajul, transmis de pe linia frontului VIDEO

Şeful diplomaţiei europene, Josep Borrell, a transmis joi, 5 decembrie, un mesaj de susținere pentru Ucraina chiar de pe linia frontului cu separatiştii proruşi, în Donbas. Acesta a avertizat Moscova că orice agresiune împotriva țării va avea consecințe grave.

Aflat într-o vizită oficială în Ucraina, Înaltul Reprezentant al UE pentru Politică Externă a dat asigurări, într-o conferință de presă, că țara are ”susținerea deplină” a Uniunii Europene împotriva ameninţării unei intervenţii ruse.

Șeful diplomaţiei de la Bruxelles a subliniat, în contextul în care Rusia vrea să lege criza ucraineană de prezenţa NATO în Europa de Est în cadrul unor negocieri cu SUA, că ”orice discuţie despre securitatea europeană trebuie să implice UE şi Ucraina”.

Înainte de întâlnirile cu oficialii ucraineni, Borrell a transmis un mesaj Moscovei în care a avertizat că orice provocare sau agresiune împotriva Ucrainei va avea consecinţe grave.

”Uniunea Europeană este cel mai apropiat partener al Ucrainei şi sprijinim pe deplin integritatea teritorială şi suveranitatea Ucrainei”, a declarat Borell într-un interviu acordat agenţiei de presă poloneze PAP.

