Manchester City, pas mare greșit în lupta pentru titlu: Wood a marcat pentru "pădurari" și echipa lui Guardiola a pierdut primul loc

Nottingham Forest a produs surpriza etapei în Premier League, reușind să smulgă un egal în fața campioanei Manchester City.

Nottingham Forest a făcut 1-1 pe teren propriu cu Manchester City, egalând în minutul 84 prin Wood, după ce Bernardo Silva deschisese scorul în minutul 41.

Pentru City, victoria era absolut necesară pentru menținerea primului loc în Premier League, după ce Arsenal a câștigat in extremis cu Aston Villa, scor 4-2, cu două goluri marcate în prelungiri.

Tunarii au acum două puncte în fața lui City și un meci mai puțin disputat.

FULL-TIME Nott’m Forest 1-1 Man City

Chris Wood's late equaliser cancels out Bernardo Silva's opener and gives the hosts a share of the points at City Ground