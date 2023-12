Victorie superbă în boxul profesionist. Cine e noul campion al ”greilor”

Neo-zeelandezul Joseph Parker a reuşit o victorie surprinzătoare în faţa fostului campion WBC la categoria grea Deontay Wilder, sâmbătă, la Kingdom Arena, oferind un spectacol superb şi obţinând o victorie prin decizie unanimă, relatează Reuters.

După un început prudent, ambii pugilişti au reuşit lovituri mari cu dreapta în repriza a patra, dar Parker a continuat să dicteze ritmul, controlând centrul ringului şi reuşind să puncteze cu lovituri scurte şi ocazional cu lovituri puternice.

Luptând pentru prima dată după mai bine de un an, Wilder, în vârstă de 38 de ani, a întâmpinat dificultăţi în a lovi cu puterea sa obişnuită şi, în schimb, Parker l-a bombardat în colţ spre sfârşitul rundei a opta, aproape forţând oprirea.

Acea ofensivă l-a încetinit considerabil pe americanul Wilder, iar Parker, care a deţinut titlul WBO la categoria grea din 2016 până în 2018, a continuat să boxeze inteligent.

Cei trei arbitri au notat meciul cu 118-111, 118-110 şi 120-108 pentru neo-zeelandezul în vârstă de 31 de ani.

"Am mult respect pentru Deontay Wilder. Am fost într-o formă bună astăzi, am fost calm şi concentrat", a declarat Parker pentru DAZN. "Deontay are un nou antrenor, dar cred că inactivitatea sa a contat".

118-111 118-110 120-108 Joe Parker has defeated Deontay Wilder on the scorecards! ✍️ Watch #DayOfReckoning LIVE on TNT Sports Box Office ▶️ https://t.co/xn85V5NLHU pic.twitter.com/nFQ2FkSna3 — Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) December 23, 2023

