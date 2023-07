Fiica lui Charlie Chaplin a murit. Actrița avea 74 de ani

Josephine Chaplin, fiica lui Charlie Chaplin şi a celei de a patra soţii a acestuia, Oona O’Neill, a murit pe 13 iulie la Paris, a anunţat vineri familia sa. Actriţa, care a jucat în filme precum Povestiri din Canterbury de Pier Paolo Pasolini, avea 74 de ani.

Josephine Chaplin a fost al şaselea dintre cei 11 copii ai lui Chaplin şi al treilea din cei opt cu O’Neill, actriţă şi fiica dramaturgului laureat al premiului Nobel Eugene O’Neill.

Chaplin a cunoscut-o pe O’Neill în 1942 şi s-a căsătorit cu ea în anul următor. Potrivit Biroului Chaplin, vedeta cinematografiei mute „a găsit în sfârşit adevărata fericire şi se pare că amândoi şi-au găsit sufletul pereche, în pofida faptului că Oona avea doar 18 ani, iar Charlie 53”.

Josephine Chaplin s-a născut în Santa Monica, California, în martie 1949.

Ca actriţă, a jucat în filmul lui Menahem Golan Escape to the Sun; cu Vittorio De Sica şi Maurice Ronet în L’odeur des fauves; cu Klaus Kinski într-un Jack Spintecătorul în limba germană; şi în The Bay Boy al lui Daniel Petrie cu Liv Ullman şi Kiefer Sutherland.

Ea a apărut pentru prima dată pe ecran la vârsta de trei ani, în Limelight, filmul din 1952 scris, regizat de tatăl ei şi cu el rolul principal. A apărut şi în filmul său O contesă din Hong Kong, în 1967. Dar Chaplin a jucat preponderent în filme franceze, printre care Nuits rouges şi À l’ombre d’un été.

Mai târziu, Josephine Chaplin a condus biroul familiei Chaplin din Paris şi a sponsorizat ridicarea une statuie a tatălui ei în Waterville, Irlanda.

Josephine Chaplin a fost căsătorită de două ori, cu omul de afaceri grec Nikki Sistovaris şi cu arheologul Jean-Claude Gardin.

Potrivit Hollywood Reporter, lui Chaplin i-au supravieţuit fraţii ei Michael, Eugene şi Christopher; surorile Geraldine, Victoria, Jane şi Annette; şi fiii ei Charly, Julien şi Arthur. Anunţul privind moartea ei menţiona că înmormântarea va avea loc la Paris „în intimitatea familiei”.

