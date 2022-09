Atacantul Craiovei care a luat peste picior FCSB-ul: ”I-am mai bătut, o echipă ca oricare alta”

Echipa Universitatea Craiova s-a impus duminică, pe teren propriu, scor 2-1, în meciul cu formaţia FCSB, în etapa a 11-a a Superligii.

În minutul 32 al meciului de la Craiova, Mitrea a transformat un penalti acordat pentru un fault al lui Tamm la Markovic. Andrea Compagno a restabilit egalitatea, tot din penalti, în minutul 45+6. Craiovenii au trecut în avantaj cu un autogol al lui Oaidă (min. 66).

La finalul partidei, atacantul Jovan Markovic de la Craiova a luat peste picior FCSB-ul.

„Sunt foarte importante punctele de astăzi, ne dau un moral bun, ne dau plăcere pentru a ne antrena în continuare.

I-am mai bătut pe cei de la FCSB, e o echipă ca oricare alta, nimic special. Trebuie să ne vedem doar de meci, ca de obicei.

Eu sunt OK. Am doar o mică durere la genunchi, nu am nimic grav”, a spus Jovan Markovic la „Fotbal Show”, emisiunea produsă în parteneriat de Gazeta Sporturilor și Prima Sport.

