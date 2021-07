Fosti militari columbieni implicati in asasinarea presedintelui haitian Jovenel Moise

''Informatiile initiale indica faptul ca sunt cetateni columbieni, fosti membri ai armatei. Am dat instructiuni... politiei si armatei sa coopereze imediat in aceasta ancheta pentru a clarifica aceste fapte'', a mentionat ministrul intr-un mesaj video transmis presei.Grupul de comando responsabil de asasinarea presedintelui haitian Jovenel Moise era format din 26 de columbieni si doi americani originari din Haiti , a declarat joi seara politia haitiana."A fost un comando de 28 de atacatori, intre care 26 de columbieni care au efectuat operatiunea de asasinare a presedintelui", a declarat Leon Charles, director general al politiei haitiene, intr-o conferinta de presa, precizand ca cei doi americani si 15 columbieni au fost arestati, trei ucisi si alti opt sunt cautati.Presedintele haitian Jovenel Moise, in varsta de 53 de ani, a fost asasinat in noaptea de marti spre miercuri de barbati inarmati care au luat cu asalt resedinta acestuia din cartierul Pelerin situat in capitala tarii, Port-au-Prince. In atac a fost ranita si prima doamna, Martine Moise.