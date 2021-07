Presedintele Parlamentului din Haiti, ales presedinte interimar al tarii dupa asasinarea lui Jovenel Moise

"Imi exprim umila gratitudine pentru institutiile politice care ma sprijina", a scris Lambert pe Twitter vineri seara.El a spus ca isi doreste sa deschida calea pentru o tranzitie democratica a puterii. Alegerile prezidentiale si legislative sunt programate pentru septembrie in Haiti. Cu toate acestea, Senatul, camera superioara a Parlamentului din Haiti, nu a mai avut cvorum din ianuarie 2020. Prin urmare, initial nu a fost clar daca Lambert va putea totusi sa prea functia de presedinte interimar.Din cauza ca alegerile generale programate pentru octombrie 2019 au fost anulate, partial in urma unor proteste violente impotriva lui Moise, numai mandatele a 10 din 30 de senatori nu au expirat. In Camera Deputatilor toate mandatele au expirat . Opt din cei zece senatori au votat pentru Lambert, iar doi s-au abtinut, conform unor relatari media. Exista de asemenea o mare confuzie si in legatura cu rolul premierului interimar, dupa asasinarea lui Moise in locuinta sa.Neurochirurgul Ariel Henry urma sa devina prim-ministru, fiind numit luni in post de Moise. Insa ceremonia in care Henry trebuia sa depuna juramantul, programata pentru miercuri, a fost totusi anulata dupa asasinat.Claude Joseph, ministru de externe si fost premier interimar care urma sa fie inlocuit de Henry, s-a autodeclarat sef interimar al guvernului. Din aceasta pozitie, a sustinut discursuri catre natiune , a semnat decrete si a avut discutii cu reprezentantii altor state in ultimele zile.Moise a fost atacat si impuscat mortal la resedinta sa miercuri noapte. Sotia sa Martine a fost grav ranita. Ea primeste ingrijiri medicale in SUA . Conform politiei din Haiti, 28 de mercernari straini au comis asasinatul: 28 de columbieni si doi americani de origine haitiana.Pana acum, 20 de suspectati au fost arestati si trei au fost ucisi. Motivatia crimei nu este clara deocamdata. In functie din 2017, Moise era extrem de nepopular. El a fost acuzat de coruptie, legaturi cu bande criminale si tendinte autocrate