Cum îți alegi laptopul de gaming? 5 criterii

Jocurile video sunt o pasiune împărtășită de foarte multe persoane, indiferent de vârstă. Ele au fost inventate încă de la lansarea primelor PC-uri, iar în prezent au atins un nivel de tehnologie foarte înalt. Atât grafica, dar și complexitatea misiunilor din jocurile actuale necesită componente hard adecvate, astfel încât experiența ta să nu fie îngreunată în niciun fel.

Deși unii gameri preferă desktopurile, alții preferă laptopurile pentru un motiv foarte simplu: acestea oferă portabilitate, respectiv posibilitatea de a juca oricând, oriunde. Deoarece dotările unui laptop de gaming sunt superioare unuia destinat sarcinilor obișnuite de birou, poate fi utilizat cu ușurință pentru editarea de texte, de fotografii sau alte proiecte care țin de job.

Din acest motiv, alegerea unor laptopuri de gaming de ultima generație este varianta optimă pentru cineva care își dorește specificații deosebite și performanțe de top.

Înainte de a te decide care este modelul optim pentru tine, va trebui să te familiarizezi cu cele mai comune componente de care trebuie să ții cont:

1. Placa grafică GPU

Cu siguranță, aceasta este cea mai importantă piesă hard din componența laptopului pe care ți-l dorești. Cu cât placa este mai performantă, cu atât vei avea parte de o experiență mai bună, deoarece jocurile vor rula la rezoluții înalte.

2. Memoria RAM

Pe lângă o placă grafică de calitate, un laptop performant are nevoie de o memorie pe măsură. Chiar dacă memoria nu afectează performața, ea poate limita detaliile redate de GPU. Din acest motiv este recomandat să alegi cea mai mare memorie pe care o poți găsi, chiar dacă asta poate însemna și un efort mai mare din punct de vedere al bugetului. Cu siguranță, nu trebuie să alegi nimic care are sub 8GB, acesta fiind minimul absolut pe care te poți baza pentru gaming. Ideal este un RAM de 16 GB, iar tot ce depășește acestă valoarea poate fi o cheltuială nejustificată.

Ads

3. Ecranul

Este important atât din punct de vedere al dimensiunii, dar și al rezoluției pe care o oferă. Un afișaj de 1080P poate întâmpina dificultăți în rularea unor jocuri de ultimă generație, în schimb o rezoluție de 1366 x 768 este de preferat datorită posibilității unui frame rate mai mare. O rezoluție 4k este ideală, cu singura mențiune că s-ar putea să nu ofere posibilitatea rulării unor jocuri care necesită setări grafice de un nivel inferior.

4. Procesorul

Este a doua componentă majoră din configurația unui laptop de gaming și nu numai. Procesorul este creierul laptopului, având funcția de a controla totul, inclusiv jocurile care rulează. Este recomandat să alegi un procesor care să corespundă intențiilor pe care le ai cu viitorul tău laptop și care să beneficieze de suficientă memorie pentru a funcționa la maxim. În prezent, cele mai performante procesoare sunt Intel, iar pentru gaming este recomandat Intel i7, din linia K.

5. Bateria

Durata de viață a bateriei este importantă, dar nu trebuie să ai așteptări prea mari. În general, atunci când te vei juca, este de preferat să rămâi conectat la priză. Cu siguranță nu te vei opri niciodată în mijlocul unui joc atunci când bateria dă semne că se termină, în schimb vei amâna momentul cât de mult vei putea. Cel mai ades, laptopul se va opri, iar tu vei regreta comoditatea de care ai dat dovadă. Durata medie a unei singure încărcări a bateriei este un detaliu de care trebuie să ții cont în momentul achiziției, dar va trebui să ai în vedere că aceasta nu se referă la utilizarea pentru activitatea de gaming. Este evident că, dacă te vei baza pe evaluarea oferită de producători, atunci când te vei juca vei avea parte de surprize neplăcute, deoarece bateria va ține mult mai puțin. Cel mai bine este să citești review-urile altor gameri, care sunt un etalon mult mai bun.

Deși toate specificațiile care formează un laptop de gaming bun pot părea puțin înfricoșătoare, dacă te vei informa bine înainte și vei solicita asistență de la un vânzător competent, cu siguranță vei reuși să faci cea mai bună alegere pentru tine.

Ads