Culio e dorit si de Besiktas

Curg ofertele jucatorii campioanei. Dupa ce Tottenham si-a manifestat interesul pentru atacantul Yssouf Kone, argentinianul Juan Culio este aproape de un transfer la gruparea turca Besiktas Istanbul.

Presedintele Iuliu Muresan a anuntat oficialii unei echipe mari din Europa s-au interesat de mijlocasul sud-american in cantonamentul din Turcia.

"Stiau cine este Culio si ce a facut. Stiau toata echipa", a declarat Iuliu Muresan la Sport.ro.

CFR Cluj se afla in cantonament in statiunea Antalya, fiind vecini cu lotul lui Besiktas Istanbul. Juan Culio este si in atentia campioanei Rusiei, Rubin Kazan.

