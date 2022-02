Juan Martin del Potro s-a retras cu lacrimi în ochi: momente emoționante în Arrgentina VIDEO

Juan Martin del Potro (33 de ani), uriașul argentinian cu suflet de copil, a pus punct carierei în tenis, una marcată de numeroase accidentări.

Revenit după 1000 de zile de pauză și o nouă operație la genunchi, Del Potro a jucat la Buenos Aires pentru ultima dată în carieră. El a fost învins de Delbonis cu 6-1, 6-3 la Argentina Open.

În lacrimi, Del Potro și-a lăsat celebra bentiță în fileul de tenis.

"Am vrut să mă retrag de pe un teren de tenis, nu dintr-un birou", a spus Del Potro, fost finalist la US Open în 2009, semifinalist la Wimbledon și la Roland Garros de două ori, numărul 3 mondial în august 2018.

Juan Martín del Potro's last time on a tennis court. He leaves his headband in the net...😓 pic.twitter.com/yXKyMxzqoB

Asked if he was gonna play in Rio he said no and…. 😔 pic.twitter.com/2Kpni4Q0Rr