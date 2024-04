Câștigător la US Open, și-a anunțat retragerea din tenis: ”E o ieșire forțată”

Argentinianul Juan Martin Del Potro, care nu a mai jucat din februarie 2022, dar care nu şi-a anunţat oficial sfârşitul carierei, a vorbit despre retragerea sa în timpul unei transmisiuni de la turneul de la Madrid.

Ultimul său meci în circuit a avut loc la 9 februarie 2022. A pierdut (6-1, 6-3) la Buenos Aires în faţa compatriotului său Federico Delbonis, în ceea ce a fost „probabil ultimul său meci”. Doar că Del Potro, câştigător al US Open 2009, îşi exprimase dorinţa de a juca la US Open 2023. În cele din urmă s-a răzgândit, deoarece era încă prea slab. „Dorinţa de a reveni pe un teren atât de special precum US Open m-a făcut să fiu foarte entuziasmat. Am făcut tot ce am putut pentru a ajunge acolo, dar corpul meu nu este la 100%", a declarat el.

Duminică, deşi a declarat că a vrut să joace „un meci de adio”, el şi-a pus capăt carierei. „Retragerea mea a fost decisă de corpul meu, este o ieşire forţată din tenis. Nu a fost ceva ce am plănuit", a declarat el.

Del Potro a reflectat asupra meciului cu Delbonis, când, după înfrângere, şi-a agăţat bentiţa pe fileul de pe terenul Guillermo Vilas. „Ultimul meu meci de la Buenos Aires m-a durut foarte mult. De aceea am spus că va fi ultimul din cariera mea. Din punct de vedere emoţional, a fost foarte greu, pentru că mi-a fost foarte greu să mă mişc.”

Argentinianul, care locuieşte la Miami, nu se gândeşte în prezent să se orienteze spre antrenorat: „Îmi place să fiu acasă, să nu am o rutină, să călătoresc. Îmi place să fiu cu tinerii şi să le transmit experienţa mea şi ceea ce am învăţat. Asta este ceea ce îmi place cel mai mult, dar poate că asta se va schimba în următorii ani„.

