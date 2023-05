Jucăriile neconforme, periculoase pentru copii. Avertismentul ANPC pentru părinți de 1 iunie

Directorul general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Paul Anghel, sfătuiește părinții să cumpere jucării din magazine specializate și să respecte recomandările producătorilor pentru a evita potențiale pericole.

Anghel a publicat un mesaj destinat părinților, pe Facebook, în condițiile în care vânzările de jucării cresc semnificativ în preajma Zilei Copilului.

Achiziţionaţi jucării numai din magazine şi/sau raioane specializate, unde se eliberează documente de cumpărare (factură, bon fiscal, chitanţă fiscală), de care va fi neapărat nevoie în cazul unei reclamaţii. Alegeţi întotdeauna jucării potrivite pentru vârsta copilului, capacităţile şi aptitudinile sale. Jucăriile trebuie să fie însoţite de avertismente generale privind grupa de vârsta recomandată care ajută la alegerea jucăriei. Jucăriile care nu sunt destinate unui grupe de vârsta specifice pot să îi rănească”, a scris Anghel pe pagina de socializare.

Directorul ANPC sfătuiește părinții să verifice atent dacă jucăriile sunt marcate "într-un mod vizibil, lizibil şi durabil" coordonatele producătorului şi/sau importatorului (numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată a producătorului şi/sau a importatorului şi adresa la care pot fi contactaţi); numărul unic de identificare a jucăriei (tipul, lotul sau numărul de serie ori al modelului sau alt element de identificare); marcajul de conformitate CE care conduce la supoziţia că jucăria este sigură.

De asemenea, acesta subliniază faptul că jucăriile trebuie să fie adaptate vârstei, în caz contrar, acestea putând pune în pericol siguranța copiilor.

”Sfătuiesc părinţii să nu cumpere jucării cu părţi mici, detaşabile, pentru copiii sub 3 ani, deoarece aceştia au tendinţa să bage jucăriile în gură şi pot să se înece cu părţile mici. De asemenea, trebuie să respecte atenţionările referitoare la jucăriile nerecomandate copiilor sub 36 de luni, care se prezintă sub forma unei sintagme de tipul: ”Atenţie. Nerecomandat copiilor mai mici de 36 luni. Pericol de strangulare". Fraza: ”Atenţie. Nerecomandat copiilor sub 3 ani" poate fi înlocuită cu simbolul grafic de interzicere / pictograma care vizează copiii între 0 şi 3 ani. Fraza şi simbolul nu trebuie puse împreună”, atrage atenţia oficialul ANPC.

Paul Anghel avertizează că, în urma controalelor, ANPC a depistat produse neconforme, periculoase și care conțineau substanțe chimice cu potențial toxic pentru copii.