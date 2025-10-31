Container plin cu jucării contrafăcute, descoperit în Portul Constanța. Marfa de peste 250.000 de lei, destinată Republicii Moldova

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au descoperit, în Portul Constanța, un transport impresionant de jucării suspectate a fi contrafăcute, provenite din China. Marfa, în valoare totală de aproximativ 250.000 de lei, era destinată unei firme din Republica Moldova și a fost confiscată pentru verificări suplimentare.

Operațiunea a avut loc după ce un container sosit în portul maritim a intrat în atenția unei echipe comune formate din polițiști de frontieră și inspectori ai Biroului Vamal de Frontieră Constanța Sud - Agigea. În urma controlului amănunțit, autoritățile au descoperit 5.425 de jucării care prezentau indicii clare că ar putea aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale unor branduri internaționale.

„În urma verificărilor amănunţite s-a constatat că în interiorul containerului se aflau 5.425 jucării, estimate la o valoare de 250.000 lei, bunuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ale unor mărci cunoscute”, se arată în comunicatul transmis de Garda de Coastă.

Transportul fusese declarat ca fiind legal, însă, odată desigilat, containerul a ridicat suspiciuni serioase. Autoritățile au identificat pe ambalajele produselor elemente ce imitau logouri și designuri înregistrate, semn că acestea ar putea fi copii ale unor jucării vândute sub mărci consacrate.

În prezent, polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru infracțiunea de punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare, faptă care prejudiciază titularul drepturilor de proprietate intelectuală. Bunurile au fost ridicate și urmează să fie supuse unei expertize de specialitate pentru confirmarea suspiciunilor de contrafacere.

