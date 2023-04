Bătaie crâncenă la meciul Real Madrid - Partizan Belgrad. Arbitrul a dictat 21 de eliminări VIDEO

Scene rar întâlnite în sport s-au înregistrat la meciul de baschet dintre Real Madrid – Partizan Belgrad, disputat aseară în Euroliga.

Jucătorii celor două echipe s-au luat la bătaie, după o intervenție dură provocată de un baschetbalist al gazdelor asupra unui adversar.

Arbitrii au decis să fluiere finalul meciului, deși mai erau pe ceas un minut și 40 de secunde de joc, deoarece niciuna dintre echipe nu mai avea suficienți jucători, după ce 21 de baschetbaliști au fost eliminați!

Partizan Belgrad s-a impus cu 95-80, în sferturile de finală din Euroligă (meciul doi) și conduce la general cu 2-0.

"A fost mama tuturor bătăilor din baschet", a titrat cotidianul spaniol Marca.

Fight between Real Madrid and Partizan in the EuroLeague. 🤯🤯

