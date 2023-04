Prima mare surpriză de la Mondialul de snooker: finalistul de anul trecut a fost eliminat

Ziua a cincea de la Campionatul Mondial de snooker a adus și o primă mare surpriză.

Scoțianul Anthony McGill (locul 21 mondial), venit din calificări, a reușit să îl învingă pe Judd Trump (locul 5), finalistul de anul trecut și campionul mondial din 2019.

McGill s-a impus cu 10-6. Un moment crucial s-a produs la scorul de 5-3 pentru McGill, când se putea face 5-4, dar Judd a ratat o bilă și scorul a devenit 6-3.

Trump a fost dezamăgit: "Am ratat prea multe lovituri ușoare. Când joci așa pe marile scene, meriți să pierzi". De partea cealaltă, McGill a prins aripi: "De acum, mă pot gândi la orice. Chiar și la câștigarea Campionatului Mondial".

🗣 "I deserved to lose" 😤

Judd Trump admits he only has himself to blame after crashing out in the first round of the #CazooWorldChampionship pic.twitter.com/BA2hhQiA5V