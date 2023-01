Meci extraordinar între Judd Trump și Mark Williams în finala Mastersului: învingătorul a pus mâna pe o avere VIDEO

Englezul Judd Trump și galezul Mark Williams s-au întâlnit în finala Mastersului, unul dintre cele trei mari turnee din snooker, pe lângă Campionatul Mondial și Campionatul Regatului Unit.

Trump (33 de ani) s-a impus în fața lui MArk Williams (47 de ani) după o bătălie a nervilor, reușind să se impună cu 10-8.

Mark Williams a fost cel care a revenit primul în meci, de la 4-1 pentru Trump ducând scorul la 8-7 în favoarea lui.

Englezul însă a rueșit apoi trei jocuri la rând și s-a impus cu 10-8.

Trump a câștigat pentru a doua pară în carieră Mastersul (el s-a impus și în 2018), ceea ce i-a adus un cec de 250.000 de lire sterline și un trofeu superb denumir paul Hunter în onoarea regretatului campion.

Showman. Entertainer. Champion. @JuddTrump picks up his second @CazooUK Masters title in style 🏆 #CazooMasters pic.twitter.com/Rho4uHUZMe

Highlights of that one? Go on then.

Available by clicking below 👇#CazooMasters