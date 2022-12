Cum arată un break de 147 de puncte filmat de sus: Judd Trump, pe urmele lui Ronnie O"Sullivan VIDEO

Englezul Judd Trump a reușit un nou break maxim la Openul Scoției de la Edinburgh.

În snooker, breakul maxim este apogeul jocului: înseamnă să introduci toate bilele roșii cu bila neagră (7 puncte), după care să închizi masa.

Judd Trump a avut o astfel de reușită în meciul cu Mitchell Mann de la Openul Scoției. Pentru englez a fost al optulea break maxim al carierei, el reușind trei doar în acest sezon.

Se apropie vertiginos de recordul lui Ronnie O"Sullivan, care are 15 breakuri de 147 de puncte în carieră, însă n-a mai realizat unul din 2018.

Ronnie a declarat că nu îl mai interesează acest record din momentul în care premiul pentru breakul maxim a scăzut considerabil.

Iată cum a reușit Judd Trump breakul maxim la Openul Scoției de la Edinburgh.

You've seen 147s before... but 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 like this 🤩

Sit back and enjoy the pure genius of Judd Trump 👏@juddtrump | #ScottishOpen pic.twitter.com/bX5wsBQM4a