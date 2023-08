Cine e noul star al lui Real Madrid: a reușit o dublă și are deja trei goluri marcate în primele două meciuri

Echipa spaniolă Real Madrid a învins sâmbătă, în deplasare, scor 3-1, formaţia Almeria, într-un meci al etapei a doua din La Liga. Jucătorul englez Bellingham a marcat o dublă.

Almeria a condus cu 1-0, după ce Arribas a deschis scorul în minutul 3. Însă Jude Bellingham este transferul anului pentru Real. Mijlocașul englez a egalat în minutul 19 și i-a adus pe Los Blancos în avantaj în minutul 60, ajungând la trei goluri marcate în primele două etape. Vinicius Junior a stabilit scorul final, 3-1, iar Real Madrid a adunat două victorii din două deplasări, în startul noului sezon.

Într-un alt meci al etapei secunde, Real Sociedad a condus cea mai mare parte a meciului cu Celta Vigo, prin golul înscris în minutul 22 de Barrenetxea. Oaspeţii au reuşit însă să egaleze în minutul 90+4, când a marcat Mingueza, pentru 1-1 scor final.

REAL MADRID’S NEW STAR IS HERE ⭐️ pic.twitter.com/24yvJeSBW3