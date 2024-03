Jurnalista care l-a pus în dificultate pe starul Realului: ”Vrei să vii acasă cu mine?" Reacția fotbalistului VIDEO

Jude Bellingham, starul echipei Real Madrid, a avut parte de o întrebare incomodă din partea unei jurnaliste, Alessia Tarquinio, la finalul meciului cu Leipzig (1-1), care a consfințit calificarea spaniolilor în sferturile Ligii Campionilor.

Mai întâi, cei doi au reluat o discuție mai veche, în care Alessia Tarquinio i-a cerut ajutorul lui Bellingham. ”L-am rugat să-i spună fiului meu să studieze și să-și facă temele", a explicat jurnalista de la Amazon Prime Video.

În finalul interviului, Alessia și-a permis o întrebare îndrăzneață pentru Belligham, care a fost total surprins, izbucnind în râs, după cum se poate vedea mai jos.

”Am o ultimă întrebare pentru tine. Vrei să vii acasă cu mine?", a fost întrebarea jurnalistei, care l-a pus în încurcătură pe Bellingham.

did this woman just say “ do you want to come home with me” 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/BsoBLf01ae