Judecătoare cu achitări controversate la activ, numită vicepreședinte la Înalta Curte de Casație și Justiție

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis, marţi, numirea Rodicăi Cosma în funcţia de vicepreşedinte al instanţei, pentru un mandat de trei ani.

Judecătorul ICCJ Cosma Rodica a susţinut, marţi, interviul în procedura de ocupare a funcţiilor de vicepreşedinte.

”Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât numirea doamnei judecător Cosma Rodica în funcţia de vicepreşedinte al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pe o perioadă de 3 ani”, a transmis, marţi, Secţia pentru judecători a CSM. Decizia a fost luată cu 8 voturi favorabile, unul împotrivă şi unul nul. Mandatul începe în 23 noiembrie.

Rodica Cosma a dat de-a lungul timpului mai multe decizii de achitare în dosare mediatizate. Astfel, ea a facut opinie separata in cazul condamnării lui Gigi Becali, in dosarul Schimbului de terenuri cu MApN. Tot achitare a dat si in faza de fond, în dosarul ”Poșta Romană”, in care era implicat fostul ministru al Justiției, Tudor Chiuariu. Decizia a fost întoarsă în apel, iar Chiuariu a fost condamnat la o pedeapsă cu suspendare.

O alta decizie controversata data de Rodica Cosma a fost sentința de eliberare a lui Radu Mazăre, data in 2014, in dosarul in care fostul edil al Constantei era cercetat pentru luare de mita.

Pe de alta parte, Rodica Cosma a dat decizii de condamnare in dosarul "Valiza", in care era implicat Gigi Becali (definitiva), in dosarul fostului senator PSD, Cătălin Voicu (definitiva), in cazul milionarului Dan Adamescu (definitiva), procesul fostului ministru al Apărării, Corneliu Dobrițoiu (definitiva), cazul fostului ministru al Tineretului și Sportului, Monica Iacob Ridzi (fond), dosarul Zambaccian in care era judecat Adrian Nastase (fond) sau al fostului deputat PSD, Ion Stan (fond).

De asemenea, Rodica Cosma a făcut parte din completul care a anulat pedeapsa avocatului Robert Mihăiță Roşu, condamnat la 5 ani de închisoare în dosarul Ferma Regală Băneasa.

