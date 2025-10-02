Judecătoarea cu venituri de 12.000 de euro pe lună care a vrut rejudecarea lui Liviu Dragnea și achitarea Alinei Bica a cerut pensionarea. Deține o avere impresionantă

Autor: Daniel Groza
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 10:46
993 citiri
Judecătoarea cu venituri de 12.000 de euro pe lună care a vrut rejudecarea lui Liviu Dragnea și achitarea Alinei Bica a cerut pensionarea. Deține o avere impresionantă
Judecătoarea a cerut pensionarea FOTO Pixabay

Judecătoarea Alexandra Iuliana Rus de la Înalta Curte de Casație și Justiție a solicitat pensionarea, după ce în carieră a fost implicată în dosare de mare interes public și este considerată apropiată de fosta șefă a ÎCCJ, Lia Savonea.

Soțul ei, Claudiu Andrei Rus, tot magistrat la ÎCCJ, a fost numit recent magistrat de legătură în Spania, iar ambii dețin proprietăți în Emiratele Arabe Unite și București.

Judecătoarea Alexandra Rus a făcut opinie separată în sensul achitării fostei șefe DIICOT, Alina Bica. Judecătoarea Rus a vrut și să dispună rejudecarea procesului lui Liviu Dragnea, însă ceilalți patru magistrați din complet l-au condamnat pe fostul lider PSD la 3 ani și jumătate de detenție efectivă în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman, arată G4Media.ro.

Potrivit declarației de avere, soții Rus au două apartamente în Ras Al Khaimah, unul dintre cele șapte emirate care alcătuiesc Emiratele Arabe Unite. Cele două apartamente au fost cumpărate în 2022 și 2024. Ei au mai declarat o casă de locuit și alte două apartamente în București.

Judecătorul Andrei Claudiu Rus a raportat un venit net anual din salarii și restanțe salariale de aproape 750.000 de lei, adică peste 62.000 de lei pe lună (peste 12.000 de euro pe lună). Soția lui, judecătoarea Alexandra Rus, a raportat un venit net anual din salarii, restanțe salariale, indemnizații și diurne de peste 730.000 de lei, adică peste 61.000 de lei pe lună (peste 12.000 de euro pe lună).

Soțul, tot judecător, decizii controversate

Soțul judecătoarei, și el magistrat la Înalta Curte, Claudiu Andrei Rus, a fost selectat de o comisie din Ministerul Justiției pentru postul de magistrat de legătură în Regatul Spaniei, în noiembrie 2024.

Claudiu Andrei Rus a fost judecătorul raportor în decizia ÎCCJ din 25 octombrie 2022, care a extins perioada în care faptele penale se prescriu mai repede. Magistratul nu a ținut cont de deciziile CJUE. Pe 30 ianuarie 2024, judecătorii Iulian Dragomir și judecătoarea Cristina Rotaru-Radu au aplicat deciziile CJUE, nu au încetat procesul pe motiv că ar fi intervenit prescripția și au decis rejudecarea dosarului de corupție al milionarului Dragoș Dobrescu. Judecătorul Andrei Claudiu Rus a făcut opinie separată, în sensul nerespectării deciziilor CJUE.

Pe 1 octombrie 2022, un alt complet din care a făcut parte judecătorul Andrei Claudiu Rus a decis încetarea procesului penal pe prescripție în dosarul în care fosta conducere a Oficiului pentru Protecția Martorilor (ONPM) era acuzată că a deturnat banii destinați martorilor sub acoperire. Astfel, chestorul de poliție Augustin Bărăscu, 7 comisari, un psiholog și fostul director adjunct au scăpat de proces.

Judecătorul Rus a făcut parte și din comisia de examinare de la CSM care a promovat la ÎCCJ magistrați apropiați de fosta șefă a CSM, judecătoarea Lia Savonea.

Trei români care furau cupru au fost condamnați în Franța. Judecătoarea nu i-a crezut că furau pentru mâncare, după ce a văzut teancurile de bani cu care se lăudau pe TikTok
Trei români care furau cupru au fost condamnați în Franța. Judecătoarea nu i-a crezut că furau pentru mâncare, după ce a văzut teancurile de bani cu care se lăudau pe TikTok
Trei români au fost condamnaţi la închisoare în Franţa după ce au furat şi revândut zeci de tone de cupru, într-un dosar care scoate la iveală amploarea traficului de metale din...
Elon Musk este din nou cea mai bogată persoană din istorie. A înregistrat un nou record
Elon Musk este din nou cea mai bogată persoană din istorie. A înregistrat un nou record
Elon Musk doboară un nou record istoric, apropiindu-se de pragul de 500 de miliarde de dolari avere netă, pe fondul creșterii acțiunilor Tesla și al expansiunii companiilor sale din domeniul...
#judecatoare, #pensionare, #avere, #Liviu Dragnea, #Alina Bica , #justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Lupta rusinii" s-a mutat la Bucuresti: o romanca a intrat in ring cu un barbat si ce a urmat e complet neasteptat
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Decizia si anuntul instantei in cazul lui Ionel Ganea, la patru luni de la moartea copilului sau de doi ani

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Motivul pentru care o pensionară din SUA s-a mutat în Spania. Cât plătește femeia pe chirie și pe asigurarea de sănătate
  2. Vestea din SUA, care îl va zgudui pe Putin: Intelligence-ul american ajută Ucraina, cu lovitura de grație contra Moscovei
  3. Două avioane Bombardier s-au ciocnit pe pista unui aeroport. Unul se pregătea de decolare, iar celălalt ateriza VIDEO
  4. Judecătoarea cu venituri de 12.000 de euro pe lună care a vrut rejudecarea lui Liviu Dragnea și achitarea Alinei Bica a cerut pensionarea. Deține o avere impresionantă
  5. Alertele de vreme severă au fost prelungite. Două județe intră sub Cod roșu HARTĂ
  6. Președintele Nicușor Dan prezintă astăzi liderilor europeni cum a încercat Rusia să influențeze alegerile în România, în favoarea lui Călin Georgescu
  7. Circulația pe Transalpina a fost oprită din nou. În zonă a fost emis un Cod portocaliu de ninsori și viscol FOTO/VIDEO
  8. Guvernul canadian își avertizează cetățenii cu pașapoarte cu genul „X” care vor să meargă în SUA: „Vă puteți confrunta cu restricții de intrare”
  9. Anunțul autorităților privind cazul Ionel Ganea, după ce i-a murit copilul. Câți ani de închisoare riscă fostul fotbalist
  10. Parlamentul European dezbate modul în care va sprijini România pentru apărarea împotriva dronelor rusești