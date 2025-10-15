Mai puțină birocrație pentru judecători: Hotărârile vor fi mai clare și mai rapide. Proiectul USR, adoptat

Autor: Andreea Deaconescu
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 15:31
459 citiri
Imagine ilustrativă justiție FOTO Pexels

Hotărârile judecătoreşti vor putea fi redactate într-un timp mai scurt şi vor fi mai clare, iar judecătorii vor avea mai mult timp pentru analiza cauzelor şi stabilirea soluţiei corecte, după ce Camera Deputaţilor a adoptat miercuri, 15 octombrie, în calitate de for decizional, modificarea Codului de procedură civilă, iniţiată de deputatul USR Oana Murariu.

”Proiectul adoptat astăzi, susţinut şi de Consiliul Superior al Magistraturii, simplifică modalitatea în care este redactată hotărârea judecătorească. Se va pune accent pe aspectele esenţiale şi nu vom mai avea hotărâri de zeci de pagini cu reluarea a ceea ce au susţinut părţile şi, undeva la final, într-o pagină, ce a reţinut instanţa, pentru ce argumente şi soluţia”, declară deputatul USR Oana Murariu.

Susţinerile părţilor vor fi eliminate din hotărâre

Potrivit USR, iniţiativa adoptată miercuri de Parlament prevede eliminarea din cuprinsul hotărârii judecătoreşti a unui element existent deja la dosar şi cunoscut de către părţi – susţinerile lor redate efectiv, acestea fiind prezente în cuprinsul hotărârii judecătoreşti în analiza propriu-zisă a instanţei. În hotărârea judecătorească se vor regăsi în continuare expunerea faptelor reţinute de instanţă pe baza probelor administrate, motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază soluţia, arătându-se şi motivele şi explicaţiile privind admiterea sau respingerea, arată formaţiunea.

”Proiectul ajută şi la debirocratizare, lăsând mai mult timp magistraţilor să se aplece asupra cauzei şi a soluţiei, astfel încât să rezulte o soluţie corectă, prin care să se facă dreptate părţilor implicate în proces. Nu inventăm nicidecum roata. State ale căror sisteme judiciare le admirăm – Danemarca, Belgia, Letonia sau Portugalia – au adoptat de mult timp această modalitate de prezentare a hotărârii judecătoreşti. Mă bucur că, iată, a venit momentul României”, adaugă deputatul USR Oana Murariu.

De ani buni încoace, încărcătura instanţelor de judecată este atât de mare – chiar şi peste 1.000 de dosare/an/judecător la unele instanţe - încât se poate vorbi de un cvasi-blocaj al Justiţiei în România. Ori, printre soluţiile care pot ajuta la degrevarea instanţelor, simplificarea modalităţii de redactare a hotărârilor judecătoreşti este o măsură care poate fi implementată uşor şi cu efecte pe termen imediat, mai spune USR.

Derapaj al senatorului Ninel Peia în ședința de plen: ”Mama dvs. a luat prea mult paracetamol când a fost însărcinată”
USR a solicitat conducerii Senatului să îl sancţioneze de urgenţă pe senatorul Ninel Peia, care face parte din grupul parlamentar „PACE - Întâi România”. Ales pe listele SOS România,...
Ședință de coaliție încheiată cu scandal. PNL și USR s-au certat din cauza unei plângeri penale, PSD a părăsit sala
Ședința de marți a Coaliției s-a încheiat brusc când s-a ajuns la subiectul alegerilor din Capitală. PSD a părăsit sala, nu înainte ca reprezentanții PNL să se certe cu cei ai USR...
#judecator, #hotarare, #USR, #magistrati , #Justitie
