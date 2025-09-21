Vrei să devii judecător sau procuror? Care este procedura de admitere și câte posturi libere există în sistem

De aproximativ un an de zile, magistrații au redevenit subiect de „primă pagină”, prin teme precum pensiile speciale, independența justiției și supraaglomerarea instanțelor de judecată. Totuși, interesul absolvenților de drept pentru profesia de magistrat sau de procuror continuă să fie ridicat.

Pentru admiterea la Institutul Național al Magistraturii (INM), sesiunea iulie 2025-martie 2026, doar 250 de locuri au fost scoase la concurs. 2069 de aplicanți și-au depus dosarul. Practic, 8,2 persoane se bat pe un loc. Dintre cei 2069, câțiva candidați și-au retras dosarul, potrivit datelor oficiale publicate pe INM-LEX. Examenul presupune mai multe etape, iar întreaga evaluare este considerată a fi extrem de dificilă.

Care este situația din sistem, în momentul de față? 717 de posturi sunt libere, potrivit Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

„Numărul total al posturilor de judecător la data de 1.09.2025 este de 5068 de posturi, dintre care 4382 de posturi ocupate și 717 posturi vacante/vacantabile”, a transmis CSM, pentru Ziare.com.

CSM a acuzat deja unii politicieni că denigrează profesia de magistrat, aspect ce poate pune în pericol activitatea sistemului judiciar, potrivit reprezentanților instituției. În acest context, CSM a anunțat pentru Ziare.com mai multe direcții strategice.

„În ceea ce privește politica de resurse umane, la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii există o preocupare constantă și prioritară atât pentru îndeplinirea rolului său constituțional de garant al independenței justiției, cât și pentru asigurarea necesarului de resurse umane la nivelul sistemului judiciar.

Astfel, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, prin Hotărârea nr. 55/2023, principalele direcții de acțiune și obiective ale Consiliului, pentru mandatul 2023-2029, care urmăresc doi piloni indicați și în Strategia de dezvoltare a sistemului judiciar 2022-2025: (1) primul pilon include politici de consolidare a independenței sistemului judiciar și a statului de drept și (2) pilonul al doilea include politici de consolidare a capacității instituționale în ceea ce privește resursele, procesele și gestionarea acestora, precum și politicile privind calitatea și eficiența serviciilor în sistemul judiciar”, se arată în informarea CSM.

În plus, reprezentanți ai CSM, ICCJ, ai PICCJ și ai Ministerului Justiției (MJ) lucrează în cadrul unui grup de lucru comun la „elaborarea unui studiu/concept privind o nouă hartă a instanțelor și parchetelor” și „a unei strategii de resurse pe termen lung, inclusiv din perspectiva elementelor de dinamică demografică și de dezvoltare economică a regiunilor pentru a aborda vulnerabilitatea constând în deficitul de resurse umane din sistemul judiciar”, a transmis Consiliul Superior al Magistraturii.

Cum poți deveni judecător sau procuror în România

Pentru a deveni judecător sau procuror în România există două variante:

1. Examenul pentru admiterea în Magistratură. Acesta poate fi susținut de către juriștii licențiați cu experiență profesională de minimum 5 ani. De asemenea, buna reputație profesională și morală se mai numără printre condițiile obligatorii. În baza locurilor disponibile sunt selectați cei mai potriviți candidați, care sunt pregătiți timp de 6 luni, atât din punct de vedere teoretic, cât și practic. Apoi, intră efectiv la lucru.

2. Examenul pentru admiterea la Institutul Național al Magistraturii (INM), dedicat juriștilor cu mai puțină experiență, până în 5 ani. După admiterea la INM, în baza locurilor disponibile, cei admiși, numiți auditori de justiție, în general tineri absolvenți de Drept, foști avocați juniori, urmează o „școlarizare” teoretică și practică, de doi ani. Abia după acești doi ani, perioadă ce include și stagiul de practică, auditorii de justiție devin judecători sau procurori pe salariu. Până atunci, primesc o indemnizație, sub nivelul salariului mediu net la nivel național.

