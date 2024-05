Drama celebrei actrițe din filmul Shakespeare in Love: ”Nici măcar nu pot să văd!"

După ce a interpretat peste o sută de roluri şi a câştigat un Oscar în 1999 şi un premiu Bafta în 2002, actriţa britanică Judi Dench se pare că este pe punctul de a-şi încheia cariera. Suferind de degenerescenţă maculară care îi afectează grav vederea, se pare că actriţa în vârstă de 89 de ani nu mai este capabilă să citească un scenariu sau să joace un rol într-un film.

Câştigătoarea premiului Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol secundar pentru "Shakespeare in Love" a apărut ultima dată în filmul "Spirited" din 2022. Săptămâna aceasta, în timp ce a participat la Chelsea Flower Show din Londra, ea a dezvăluit că nu mai are alte proiecte de film în pregătire, spunându-i unui jurnalist citat de revista Deadline: "Nu. Nici măcar nu pot să văd!".

Într-un articol publicat de revista People în februarie 2023, Judi Dench a dezvăluit lupta pe care o duce pentru a nu lăsa boala, care îi afectează vederea, să pună stăpânire pe viaţa de actriţă: "Este dificil dacă am un rol foarte lung. Nu am găsit încă o soluţie, dar am mulţi prieteni care mă învaţă scenariile. Cu toate acestea, am o memorie fotografică. Trebuie să găsesc o maşină care să mă înveţe replicile şi care să-mi spună şi unde apar în pagină". La 30 iulie 2023, actriţa a recunoscut că vederea i s-a deteriorat grav. Degenerescenţa maculară legată de vârstă, care o afectează pe britanica în vârstă de 89 de ani de mai bine de un deceniu, s-a agravat. Acum, lupta pare zadarnică. Potrivit revistei Deadline, boala afectează 1,5 milioane de britanici. Degenerescenţa maculară legată de vârstă afectează acum aproape 700.000 de britanici.

Ads

Considerată una dintre cele mai mari actriţe din Marea Britanie, Judi Dench şi-a început cariera pe scenă la compania de teatru Old Vic, interpretând roluri în mai multe piese de Shakespeare, printre care „Hamlet”, „Romeo şi Julieta”, „Macbeth” şi „Visul unei nopţi de vară”.

În 1995, a devenit celebră pe plan internaţional în rolul lui M, şefa serviciilor secrete, în seria „James Bond” din 1995, „GoldenEye”. Ea a reluat rolul în alte opt filme până la ultima apariţie în „Spectre” din 2015. De cealaltă parte a Atlanticului, actriţa a beneficiat de ajutorul lui Harvey Weinstein atunci când acesta i-a oferit rolul reginei Victoria în filmul „The Lady of Windsor”, de John Madden, în 1998.