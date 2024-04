Adolescenta care a vrut să facă balet, dar a ajuns campioană pe tatami. Povestea Dalianei Popescu

La 16 ani, Daliana Popescu este una dintre speranțele judo-ului românesc. Componentă a lotului național de junioare, puștoaica recunoaște că s-a apucat de acest sport de contact dintr-o întâmplare, ea dorindu-și, la 8 ani, să facă balet sau dansuri.

La 16 ani, Daliana Popescu a strâns 15 medalii la Campionatele Naționale de judo și are deja în palmares și două trofee strălucitoare la Balcaniadă. Tânăra sportivă se amuză când se gândește la începuturile ei în judo.

“M-am dus la judo la 8 ani, în clasa întâi. Mă lăsasem de înot și voiam altceva, dansuri, balet… Rezultate am avut de când am început, dar la concursuri locale”, spune Daliana Popescu, componentă a lotului național de judo.

Între școală, antrenamente, cantonamente și concursuri, Daliana are o pasiune fără cea mai mică legătură cu sportul pe care-l practică.

“Sunt pasionată de beauty. Îmi aranjez toate prietenele, le împletesc părul, le machiez, și la banchet au venit multe prietene să le pregătesc pentru petrecere. Fac si machiaje speciale, de la sora mea am învățat”, afirmă Daliana Popescu, componentă a lotului național de judo.

Atât de mult îi plac lucrurile legate de beauty, încât, la un moment dat, chiar s-a gândit să ducă în paralel cariera sportivă cu cea de hairstilist și make up artist.

Ads

“Acum un an, doi, am fost tentată să mă duc și spre machiaj, hairstyling, unghii, dar până la urmă am renunțat, pentru că făceam de mult timp judo și îmi plăcea cel mai mult”, adaugă tânăra.

Deși are o frumusețe naturală aparte și chiar a fost laureată la un concurs de Miss, tânăra judoka nu-și dorește să facă pasul spre modelling.

“Am participat la un concurs de Miss în clasa a noua, la Balul Bobocilor și am obținut locul 2. Nu sunt pasionată să defilez, să pozez, nu mi se pare că sunt o persoană fotogenică”, mărturisește Daliana Popescu, componentă a lotului național de judo.

Componenta lotului național de judo se poate lăuda și că se pricepe de minune la sporturile montane.

“Am început să schiez în clasa întâi, mergeam în tabere de schi cu mama, care mi-a fost și învățătoare. La nivelul meu actual, pot spune că sunt expertă”, mai spune Daliana Popescu, componentă a lotului național de judo.

Ads