Performanță strălucită pentru sportivul din România: medalie de aur la Campionatul European!

Ioan Dziţac FOTO COSR

Judoka Ioan Dziţac a adus prima medalie delegaţiei României – aur la categoria 73 kg, la Campionatul European under 23, de la Chişinău. Medalia i-a fost conferită chiar de preşedintele COSR, Mihai Covaliu.

Intrat direct în turul secund, Dziţac a trecut de adversari din Germania, Armenia şi Georgia, pentru ca în semifinale să-l învingă pe Aron Szabo (Ungaria), iar în finală pe Mate Beruaşvili (Georgia).

”Bucuria tânărului judoka în vârstă de 22 de ani a fost cu atât mai mare cu cât a primit cea mai strălucitoare medalie din cariera sa chiar din mâinile preşedintelui COSR, Mihai Covaliu, prezent la competiţie la invitaţia forului european de judo şi a preşedintelui Comitetului Olimpic din Moldova. Felicitări, Ioan Dziţac! Hai, România”, a fost mesajul COSR după festivitatea de premiere.

La feminin, Laura Bogdan (48 kg), Luciana Cătană (52 kg), Vanessa Tolea (57 kg) şi Orsolya Lajos (63 kg) nu au trecut, vineri, de primele tururi.

România a deplasat la Chişinău o delegaţie formată din 12 sportivi. În competiţie urmează să mai intre Daria Tudorache şi Roxana Vişa (+78 kg), respectiv David Gliga (90 kg), Rareş Arsenie, Alexandru Sibişan (100 kg), Bogdan Petre şi Darius Dobre (+100 kg).

Campionatul European under 23 reuneşte peste 300 de sportivi din 37 de ţări.

