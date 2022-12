Un jucător francez a încălcat regulamentul FIFA în meciul cu Polonia: a folosit un accesoriu interzis aproape o repriză

Franța a învins cu 3-1 Polonia în optimile de finală ale Campionatului Mondial, cele patru goluri fiind marcate de Olivier Giroud (44) și Kylian Mbappe (74, 90+1), respectiv Lewandowski (90+9).

Titular în defensiva Franței a fost fotbalistul Barcelonei, Jules Kounde.

Acesta a intrat pe teren și a jucat aproape o repriză întreagă purtând două lănțișoare de aur la gât.

FIFA interzice orice astfel de accesoriu, iar arbitrii au obligația înaintea partidelor să verifice echipamentul jucătorilor.

În acest caz, arbitrii s-au sesizat abia în minutul 42, când l-au chemat pe Kounde la margine pentru a-și da jos lănțișoarele.

Jules Koundé is playing with his chain on ✨ pic.twitter.com/ZVQY7m45EN

Jules Kounde wore a gold necklace for 40 minutes before it was noticed by officials... 😂📿 pic.twitter.com/Dg2wTvaPwH