Drama fostei Miss URSS care a vrut un copil cu Martina Navratilova: ”La un telefon distanță”

Fosta mare jucătoare de tenis Martina Navratilova (66 de ani), diagnosticată cu cancer, a dezvăluit în cel mai recent interviu că a renunțat deocamdată la ideea de a adopta un copil alături de partenera sa de viață.

Câștigătoare a 18 trofee de Grand Slam la individual, Martina Navratilova e căsătorită din 2014 cu Julia Lemigova (50 de ani), un fost model rus care a fost Miss URSS 1990.

Martina și Julia – care au două fiice, Victoria, 21 de ani, și Emma, ​​17, din două relații anterioare – erau „la un telefon distanță” de a adopta propriul copil, când au aflat vestea devastatoare că o umflătură pe gâtul Martinei era canceroasă. Câteva săptămâni mai târziu, la sânul Martinei a fost descoperită o a doua tumoră, fără legătură. Planurile de adopție au fost puse astfel în așteptare.

„Mi-am dat seama că azi este tot ce ai. Nu știi niciodată ce poate aduce ziua de mâine.

Tocmai veneam acasă și coboram din mașină când Martina a ieșit din casă să-mi spună despre tumora de pe sânul ei. Am alergat la ea în tăcere. Am prins-o. Am strâns-o. Ea a spus: „De ce mi se întâmplă asta?”.

Știam că mi se udă ochii, dar ea nu mi-a văzut lacrimile. Spuneam: „Ascultă, ne vom ocupa de asta”. Ea a spus: ”Julia, mă strângi prea tare”. A fost pentru că simțeam crampe în stomac. Am uitat literalmente să respir, atât eram de speriată.

Nu mi-am imaginat niciodată s-o pierd. Acest gând este prea terifiant. Simți că nu ai aer când acele gânduri îți vin în minte”, a declarat fostul fotomodel.

Din fericire, după câteva luni de tratament, Martina, în vârstă de 66 de ani, a precizat recent că boala sa este în remisie.