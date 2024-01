De ce a refuzat Julia Roberts să apară dezbrăcată în filme

Julia Roberts FOTO: The Telegraph

Julia Roberts este una dintre vedetele de la Hollywood care a refuzat constant să se dezbrace în filme, indiferent de condițiile financiare oferite.

„Nu am criticat niciodată alegerile altora, dar să nu mă dezbrac într-un film sau să nu fiu vulnerabilă fizic a fost o alegere pe care am făcut-o pentru mine”, a declarat Julia în cadrul unui interviu pentru British Vogue.

Actrița a continuat susținând că poziția ei puternică privind această problemă s-ar putea datora în mare parte legăturii de familie neașteptate cu o celebră feministă. Julia a dezvăluit că a aflat, recent, în cadrul emisiunii Finding Your Roots că este verișoară cu Gloria Steinem.

Gloria este un model pentru femeile de pretutindeni și chiar a fost numită „mama feminismului”. Ea a fost un lider al mișcării feministe din anii '60, luptând pentru drepturile femeilor și îndemnând generațiile următoare să promoveze libertatea femeilor.

De asemenea, un alt motiv pe care Julia l-a expus în discursul ei despre refuzul de a participa la scenele nud este faptul că are doi copii. „Nu am făcut asta înainte și cu siguranță nu o să o fac acum că am devenit mamă. Nu aș apărea dezbrăcată într-un film. Să joc cu hainele pe mine este o performanță. Să joc fără haine este un documentar”, scrie filmnow.ro.

La finalul interviului, Julia a dezvăluit și secretul frumuseții sale: „Gene bune. Duc o viață care mă împlinește și, am spus asta de multe ori, dragostea bărbatului potrivit ajută. Cred că soțul meu mă iubește și are grijă de mine într-un mod în care mă face să mă simt profund fericită. Și atunci când vezi pe cineva fericit, nici nu mai contează ce vârstă are”, a mai spus actrița.