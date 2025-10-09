Calificată la Jocurile Olimpice, a devenit cetățean român. Ilie Bolojan și-a pus semnătura

Autor: Teodor Serban
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 20:48
Julia Sauter FOTO COSR

Patinatoarea Julia Sauter, care reprezintă România în concursurile internaţionale, este, începând de joi, cetăţean român, a anunţat Comitetul Olimpic şi Sportiv Român pe pagina oficială de FB.

Într-un comunicat publicat în social-media, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român scrie: „Julia Sauter are de azi cetăţenie română! Patinatoarea Julia Sauter, născută în Germania, dar care concurează pentru România, e de azi şi cetăţean român! Guvernul României, prin semnătura premierului Ilie Bolojan, a adoptat azi hotărârea acordării cetăţeniei.

Julia Sauter e primul sportiv care a obţinut un loc cotă de calificare la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina 2026. Felicitări, Julia! Succes în pregătire pentru competiţia olimpică.

Julia a terminat pe locul 7 la Campionatele Europene din 2025, cea mai bună performanţă a sa, dar şi pentru patinajul artistic din România.

Ea a fost antrenată de Marius Negrea. Acum se pregăteşte cu Roxana Luca”.

Julia Sauter are 28 de ani, a reuşit să câştige de nouă ori titlul naţional la patinaj artistic. La Campionatul Mondial a ocupat locul 18 în 2022, iar la Campionatul European a fost a 7-a în 2025, a 9-a în 2024 şi a 10-a în 2023.

