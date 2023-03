Performanță uriașă pentru patinatoarea din România care a făcut chetă pentru a merge la Mondiale

Japoneza Kaori Sakamoto, deţinătoarea titlului mondial, conduce la individual feminin după programul scurt, desfăşurat miercuri, la Campionatele Mondiale de patinaj artistic de la Saitama (Japonia), în timp ce românca Julia Sauter a reuşit calificarea pentru programul liber.

Sakamoto, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice din 2022 de la Beijing, s-a impus cu 79,24 puncte, fiind urmată de sportiva sud-coreeană Haein Lee, 73,62 puncte, şi o altă patinatoare niponă, Mai Mihara, cu 73,46 puncte, etc.

Belgianca Loena Hendrickx, vicecampioana mondială din 2022, s-a clasat doar pe locul cinci, cu 71,94 puncte.

Sauter, care a încheiat pe 10 la Europenele de anul acesta, a ocupat locul 22 după programul scurt la Saitama din 35 de patinatoare, cu 56,02 puncte. Ea a terminat pe locul 18 la Mondialele de anul trecut.

Programul liber va avea loc vineri.

Impresionant e faptul că Julia Sauter a făcut chetă pentru a se deplasa în Japonia, la Campionatul Mondial, fiind ajutată de 246 de persoane prin intermediul platformei GoFundMe.

Julia Sauter 🇷🇴 56.02

“Of course I am qualified for the Free but I could have done a lot better. I wanted to skate for all the 246 people who supported my “go fund me” campaign. I put a bit too much pressure on myself I think. But I will show them that I am capable off in the… pic.twitter.com/aVQQJyQEYP