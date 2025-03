Umilitor! A intrat în Top 10 la Europene, dar n-are bani de Mondiale. Gestul disperat al sportivei din România: ”N-am știut încotro s-o apuc”

Patinatoarea română Julia Sauter a obținut la începutul anului 2025 un rezultat strălucitor la Campionatele Europene de Patinaj Artistic Tallin 2025, ea clasându-se pe locul 7. În ciuda acestei performanțe, Julia Sauter are emoții privind participarea la Mondiale, din cauza banilor.

Conform Radio Romania Actualitati, cu mai puțin de trei săptămâni rămase până la startul Campionatelor Mondiale de patinaj artistic de la Boston (SUA), sportiva de origine germană Julia Sauter nu are suma necesară deplasării.

”Comitetul nu mă ajută, pentru că federația încă nu funcționează (n.r. Federația Română de Patinaj se află în proces de lichidare), iar clubul nu ar avea cum să primească, legal, fonduri de la COSR, prin urmare nu am nimic asigurat!”, a declarat Sauter, conform sursei citate.

Pentru a face rost de bani, Julia Sauter a inițiat o strângere de fonduri pe internet. Ea are nevoie de 5000 de euro, 2500 pentru biletele de avion, al ei și al antrenoarei, și încă 2000, cazarea pentru antrenoare. Federația Internațională asigură doar cazarea sportivilor.

”Sunt stresată pentru că e târziu, zborurile sunt deja foarte scumpe, costul hotelului e mare. Am presupus că datorită faptului că am terminat, din nou, între primele 10 la Europene și pentru că acum e vorba de calificarea olimpică (primele 24 de la Mondiale), vor acoperi ei costurile, pentru că își doresc ca eu să mă calific la Jocurile Olimpice. Am tot așteptat, pentru că în anii anteriori am primit bani, în cele din urmă; acum se pare că nu mai primesc.

Înțeleg situația cu federația, dar eu sunt cea care suferă și care trebuie să meargă acolo și să reprezinte țara cât mai bine.

N-am știut încotro să-o apuc, așa că am decis să organizăm o strângere de fonduri și sper ca autoritățile să priceapă, că e vorba de un sportiv care suferă.

Pur și simplu nu mai știu ce să fac. E foarte frustrant, pentru că se întâmplă la fel, la nesfârșit și mă tot întreb, ce fac greșit?", a mai spus patinatoarea în vârstă de 27 de ani.

