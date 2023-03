Julian Nagelsmann, 35 de ani, nu va mai fi antrenorul lui Bayern Munchen.

Conducătorii bavarezilor au decis să îl concedieze pe Julian Nagelsmann și, deși nu l-au anunțat încă oficial, mutarea se va produce chiar astăzi.

Bayern Munchen îl va trimite acasă pe Julian Nagelsmann pentru că are deja varianta potrivită pentru banca echipei: Thomas Tuchel, fostul antrenor de la Borussia Dortmund, PSG sau Chelsea.

Nagelsmann a venit la cârma echipei în iulie 2021 și a câștigat 60 de meciuri din 84, dar și-a trecut în palmares doar un titlu de campion și două Supercupe ale Germaniei.

More on FC Bayern situation 🔴👇🏻

Understand that Julian Nagelsmann has not received any direct communication from Bayern yet — German coach saw the information on the media.

Club statement expected on Friday but it was decided internally in the last 5/6h and 100% confirmed. pic.twitter.com/4761xWokSB