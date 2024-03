Statuia Julietei lui Shakespeare din Verona a fost deteriorată de „mângâierile” turiştilor: i-a apărut o gaură pe sânul drept VIDEO

Statuia din Verona a Julietei, personajul lui William Shakespeare din probabil cea mai celebră poveste de dragoste, „Romeo şi Julieta”, s-a uzat din cauza mângâierilor şi a "atingerii" constante a turiştilor: pe sânul drept al acesteia a fost descoperită o gaură. Deja în urmă cu 10 ani, originalul a fost înlocuit cu o copie din acelaşi motiv, relatează presa locală.

Faimoasa statuie a Julietei, amplasată în curtea casei din Via Cappello de la Verona, a suferit deteriorări serioase din cauza numeroaselor "mângâieri" primite din partea turiştilor.

Reproducerea în bronz a figurii Julietei a căzut victimă uzurii rezultate de pe urma atingerii continue din partea vizitatorilor. O mică gaură a apărut pe pieptul drept al sculpturii, vizat în mod special de turiştii care consideră gestul ca fiind un simbol al norocului pentru propriile poveşti de dragoste. Această scenă a devenit acum o tradiţie obligatorie, mai ales în rândul cuplurilor tinere.

Statuia Julietei atrage vizitatori de toate vârstele, din întreaga lume. Figura de bronz se află sub balconul dintr-o curte mică în care se spune că Romeo ar fi curtat-o pe Julieta, atrăgând zilnic sute de vizitatori care se adună acolo pentru un selfie şi pentru a-i atinge sânul ca parte a unui ritual despre care se crede că aduce noroc în dragoste. Se crede însă că transpiraţia de pe mâinile lor a provocat apariţia micii găuri.

Tourists in Verona, Italy, frequently touch Juliet's statue's chest for luck in love, causing holes. This is the second statue replaced for the same reason in 2014. pic.twitter.com/wBNLWmp2fD