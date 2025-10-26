June Lockhart a murit la vârsta de 100 de ani. Actrița a avut o carieră cinematografică impresionantă

Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 09:47
June Lockhart a murit

June Lockhart, actriță emblematică a anilor 1950 și 1960, cunoscută pentru rolurile sale din „Lost in Space”, „Lassie” și „Meet Me in St. Louis”, a încetat din viață pe 23 octombrie, la vârsta de 100 de ani, în Santa Monica, California.

Potrivit purtătorului de cuvânt al familiei, Lyle Gregory, Lockhart a murit din cauze naturale, la domiciliu. „A fost foarte fericită până la sfârșit, citind în fiecare zi New York Times și LA Times”, a declarat Gregory. „Era foarte important pentru ea să rămână concentrată pe știrile zilei”, a scris Variety.

Lockhart și-a câștigat faima interpretând-o pe mama adoptivă a lui Timmy, Ruth Martin, în serialul CBS „Lassie”, difuzat între 1958 și 1964. Ea a preluat rolul de la Cloris Leachman și a devenit părinte adoptiv atât pentru Timmy, cât și pentru faimosul collie Lassie.

În anii 1965–1968, Lockhart a jucat rolul Dr. Maureen Robinson în „Lost in Space”, tot pentru CBS, întruchipând o biochimistă talentată și mamă dedicată a trei copii, care se regăsește blocată în spațiu alături de familie.

„Când nu filmam Lassie, deveneam campioană la Scrabble cu coafeza mea și echipa”, a mărturisit Lockhart revistei Closer în 2024.

Ea a adăugat că „Lost in Space” a fost proiectul ei preferat, descriindu-l drept „atât de excentric” și apreciind relația strânsă cu „familia spațială”.

Cariera sa de aproape opt decenii a inclus apariții în zeci de seriale și filme, continuând să joace până la vârsta de 80 de ani. Lockhart a avut roluri recurente în „Petticoat Junction”, „General Hospital”, „Beverly Hills 90210” și apariții ca invitată în „The Beverly Hillbillies”, „Happy Days”, „Full House”, „Roseanne” și „Grey’s Anatomy”.

Fiica actorului Gene Lockhart și a actriței Kathleen Lockhart, June s-a născut în New York City în 1925. A debutat pe marele ecran la vârsta de 13 ani în „A Christmas Carol” (1939), alături de părinții săi, interpretând-o pe Belinda Cratchit. Ulterior, a apărut în filme precum „All This, and Heaven Too”, „Meet Me in St. Louis”, „The Yearling” și „Sergeant York”.

Înainte de a deveni o vedetă TV, Lockhart a jucat în „Son of Lassie” în rolul Priscillei și a fost activă în numeroase seriale western din anii 1950, printre care „Wagon Train”, „Cimarron City”, „Gunsmoke”, „Have Gun – Will Travel” și „Rawhide”.

Lockhart a fost nominalizată de două ori la premiile Emmy, inclusiv pentru cea mai bună actriță într-un serial dramatic pentru „Lassie”. De asemenea, a primit două stele pe Hollywood Walk of Fame, una pentru film și una pentru televiziune, și a fost recompensată cu un premiu Tony special în 1948 pentru performanța sa remarcabilă în debutul pe Broadway în „For Love or Money”.

