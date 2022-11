Cine e vedeta care a cântat imnul Campionatului Mondial la festivitatea de deschidere VIDEO

Ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale a avut loc, duminică, la Doha, iar în Qatar începe prima ediţie a turneului final desfășurat iarna.

La ceremonia de deschidere s-au cântat imnurile de la celelalte ediţii, printre care Waka-Waka al Shakirei sau Wavin' Flag, cântat de K'naan.

De asemenea, a cântat şi Jungkook de la trupa sud-coreeană BTS, care, alături de un cântăreţ qatariot, a performat pe melodia The Dreamers.

Ceremonia a fost condusă de actorul Morgan Freeman.

Şeicul Tamim bin Hamad Al-Thani a declarat, alături de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, că în următoarele 28 de zile, fotbalul va fi un liant pentru întreaga lume.

Mascota Cupei Mondiale este La’eeb (adică un jucător extrem de talentat).

Cupa Mondială începe la ora 18.00, cu meciul Qatar-Ecuador.

